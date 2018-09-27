/ «КамАЗ» раздавил супругов из Нижнего Новгорода на Южном Урале

Легковушка залетела под кабину грузовика.

Жуткая авария произошла под Саткой 27 сентября. «КамАЗ» раздавил отечественный хэтчбек и не оставил шанса выжить ехавшим в нем супругам. Все случилось на трассе М-5. Как установили в ГИБДД, ВАЗ-21 140 с прицепом ехал в сторону Уфы, когда навстречу ему вылетел большегруз. Водитель «КамАЗа» обгонял ехавшие впереди машины. Разминуться на мокрой трассе с отечественным авто не получилось.

В результате ДТП 51-летний водитель ВАЗ и его пассажир, женщина 47 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Установлено, что погибшие супруги были жителями Нижегородской области. — рассказали сайту «Первый областной» в УГИБДД по Челябинской области.

На фото с места происшествия видно, что «КамАЗ» подмял ВАЗ. Передняя часть оказалась под кабиной большегруза. Прицеп, с которым ехал хэтчбек, оторвало и покорежило.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Поврежденный транспорт эвакуировали.