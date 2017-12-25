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/ Автомобилист разбился в лобовом столкновении с междугородним «ПАЗом» в Красноармейском районе

Автомобилист разбился в лобовом столкновении с междугородним «ПАЗом» в Красноармейском районе

Трех человек, находившихся в общественном транспорте, отправили в больницу.
сегодня в 13:35
  |  Происшествия

Пассажирский «ПАЗ» стал участником ДТП в Красноармейском районе. Авария произошла утром 24 декабря на автодороге Миасское — Шадринск. Как установили в Госавтоинспекции, виновником оказался 22-летний автомобилист на «Опеле». Он выехал на «встречку», прямо под колеса «ПАЗа», и столкнулся с ним лоб в лоб.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки погиб на месте. Водитель и 2 пассажира автобуса «ПАЗ», женщины 1964 и 1967 годов рождения, получили ранения и были госпитализированы. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

В ДТП у автомобиля полностью разворотило переднюю часть автомобиля, а у «ПАЗа» погнулось колесо, из-за чего он просел на левую сторону. Капот также оказался поврежден.

Обстоятельства и причины произошедшего ДТП устанавливаются.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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