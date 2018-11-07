/ Мужчина разбился в столкновении с грузовиком на Троицкой трассе

МАН влетел во встречный автомобиль во время обгона.

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По пути в Челябинск скончался пассажир «Дэу Нексия». Инцидент произошел на автодороге Челябинск-Троицк-Казахстан. В иномарку въехал автомобиль МАН под управлением водителя 1991 года рождения. Он совершал обгон. После лобового столкновения легковушка превратилась в груду металла.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель и пассажир автомобиля «Дэу Нексия», жители города Троицка, направлялись в город Челябинск. Водитель автомобиля МАН, житель Республики Казахстан, направлялся из Челябинска в Республику Казахстан. В результате пассажир автомобиля «Дэу Нексия», мужчина 36 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия. — сообщили сайту «Первый областной» в ОГИБДД региона.

Отметим, что автомобиль МАН совершал обгон на разрешенном участке. ДТП произошло потому, что водитель не убедился в безопасности маневра.