/ Туристка разбила голову во время спуска с горы на Таганае

Также спасатели помогли замерзшим детям и их обессилевшей бабушке.

В нацпарке «Таганай» туристка повредила голову, спускаясь с Двуглавой сопки. Инцидент произошел 6 января в темное время суток. Женщине помогли друзья и спасатели, чьи посты были расположены неподалеку во время новогодних праздников. Они обработали рану и привезли туристку в город. Ранее помощи спасателей просили замерзающие в районе реки Тесьма туристы. На морозе оказались родители, бабушка и дети 6 и 9 лет. Сами они были без телефонов, спасателям дозвонились очевидцы.

Сотрудники спасотряда в срочном порядке выехали к пострадавшим. С признаками переохлаждения их вывезли на снегоходе до Центральной усадьбы, где и передали бригаде медиков. Бабушку также транспортировали на снегоходе, так как сил на преодоление пешего маршрута у нее уже не осталось. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели еще два раза выезжали на Таганай. Травмированные туристы не могли самостоятельно спуститься с горы. Все завершилось благополучно.