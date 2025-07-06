Районного прокурора арестовали по делу о мошенничестве в Челябинской области

В СИЗО он проведет два месяца

Силовики задержали прокурора Аргаяшского района Курмангазы Уруспаева, его подозревают в получении крупной взятки за смягчение приговора бывшему руководителю одной из строительных компаний. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в одном из силовых ведомств.

Накануне, 5 июля, в Центральном районном суде Челябинска ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По предварительным данным, районный прокурор за пять миллионов рублей обещал решить вопрос об условном наказании бывшему руководителю строительной фирмы, похитившему деньги при исполнении государственного оборонного заказа.