Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование дела об убийстве матерью новорожденного ребенка в Челябинской области. Он потребовал доложить ему об обстоятельствах гибели малыша, которого мать засунула в пакет и оставила в стиральной машине в холодной бане.
Трагедия произошла в поселке Сулея Саткинского района. Правоохранители узнали о случившемся от врачей больницы, куда 32-летняя женщина обратилась, почувствовав себя плохо после домашних родов.
Оказалось, она родила в ночь на 5 ноября. Жизнеспособного мальчика она положила в полиэтиленовый пакет и оставила в «стиралке», стоявшей в неотапливаемом помещении. Малыш скончался.
В отношении женщины возбуждено дело по части 1 статьи 106 УК РФ. Она уже допрошена в качестве подозреваемой, назначен ряд судебных экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления, уточнили в СУ СКР по Челябинской области.
Глава ведомства дал поручение руководителю южноуральского подразделения ведомства представить ему доклад о ходе расследования.