Расследование дела об убийстве новорожденного под Саткой проконтролирует Бастрыкин

Председатель СК России потребовал доложить об обстоятельствах гибели малыша

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование дела об убийстве матерью новорожденного ребенка в Челябинской области. Он потребовал доложить ему об обстоятельствах гибели малыша, которого мать засунула в пакет и оставила в стиральной машине в холодной бане.

Трагедия произошла в поселке Сулея Саткинского района. Правоохранители узнали о случившемся от врачей больницы, куда 32-летняя женщина обратилась, почувствовав себя плохо после домашних родов.

Оказалось, она родила в ночь на 5 ноября. Жизнеспособного мальчика она положила в полиэтиленовый пакет и оставила в «стиралке», стоявшей в неотапливаемом помещении. Малыш скончался.

В отношении женщины возбуждено дело по части 1 статьи 106 УК РФ. Она уже допрошена в качестве подозреваемой, назначен ряд судебных экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления, уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Глава ведомства дал поручение руководителю южноуральского подразделения ведомства представить ему доклад о ходе расследования.