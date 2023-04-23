Расселенный двухэтажный дом загорелся в Копейске

Огонь моментально объял пустующую постройку

Минувшей ночью в Копейске Челябинской области загорелся заброшенный двухэтажный дом, расположенный по улице Кирова. Огонь быстро объял постройку. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Их сносить сразу надо, как расселили людей. На Пионерской один дом заброшенный три раза горел, теперь второй уже горел, и не сносят, ждут следующей беды»,— написала пользователь Екатерина Федорова в паблике «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области уточнили, что вызов поступил в 00:30, пожарные прибыли спустя 10 минут. На место выезжали шесть пожарных автомобилей. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.