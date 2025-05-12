Раскрыта преступная группа, незаконно хранившая оружие и взрывчатку в Челябинской области

С начала года за подобные преступления осуждены семь человек

В мае сотрудники управления ФСБ по Челябинской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий задержали троих жителей региона, подозреваемых в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывных устройств (статья 222 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанные, действовавшие в преступном сговоре, организовали тайник, где были обнаружены и изъяты: винтовки с оптическими прицелами, свыше 300 боеприпасов различных калибров, взрывчатое вещество и три электродетонатора промышленного производства.

УФСБ России по Челябинской области активно борется с незаконным оборотом оружия и преступной деятельностью организованных групп, занимающихся восстановлением боевых свойств гражданского оружия.

«С начала 2025 года по материалам управления осуждено семь человек за подобные преступления. Из незаконного оборота изъято 27 единиц огнестрельного оружия и его частей, около 3 килограммов взрывчатых веществ и более 1200 боеприпасов», — прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, ликвидированы две подпольные мастерские по переделке гражданского оружия в боевое.