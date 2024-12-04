Раскрыта международная наркосеть, работавшая в восьми регионах России

Материалы уголовного дела направлены в Центральный суд Челябинска

В Челябинске передали в суд уголовное дело против 14 участников организованного преступного сообщества, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Преступники более года распространяли героин и метадон с использованием IT-технологий в восьми регионах России.

Это лишь часть международного преступного сообщества, уголовные дела в отношении остальных его членов находятся на стадии расследования.

Участников преступного бизнеса выявили и задержали полицейские 13 отдела ГУНК МВД России совместно с УНК ГУ МВД России по Челябинской области. Уголовное дело, возбужденное по факту организации и деятельности преступного сообщества по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ, объединено с 46 аналогичными делами.

Полиция установила, что участники сообщества совершили более 40 наркопреступлений различной тяжести на территориях Челябинской, Свердловской, Тульской, Ленинградской, Тверской, Воронежской областей, Ставропольского и Краснодарского края. В ходе пресечения наркоканалов челябинские полицейские изъяли свыше 7 килограммов героина, более 5 килограммов метадона, а также 0,8 килограммов опия и 0,5 килограммов гашиша.

Для сбыта наркотиков в регионах создали два интернет-магазина, работавших в одном из мессенджеров. В преступной группе были четко распределены роли, организовано обучение новичков. «Работники» поощрялись премиями и карьерным ростом.

В результате проведенных оперативных и следственных мероприятий вина 14 активных членов преступной группы — граждан Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана — в сбыте наркотиков, участии и организации преступного сообщества полностью доказана. Собранные материалы уголовного дела направлены в Центральный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

В ходе расследования уголовных дел по фактам сбыта наркотиков следователи наложили арест на автомобиль «Хенде Солярис» и денежные средства на сумму 10 миллионов рублей, находящиеся на счетах одного из задержанных.

Трое руководителей группы находятся за пределами России. Это граждане республик Средней Азии, самому молодому из них 24 года. Их объявили в международный розыск.