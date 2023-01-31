Работницу почты осудили за присвоение денег клиентов

Женщина признала вину и возместила часть ущерба

Суд Тракторозаводского района Челябинска вынес приговор работнице местного почтового отделения. Она получала от клиентов деньги за пересылку почтовых отправлений и присваивала их себе. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Женщина не отдавала деньги в кассу, а в почтовую систему вводила неверные данные о посылках. Так подсудимая присвоила 280 тысяч рублей. На суде она полностью признала вину и вернула часть денег.

Осужденную приговорили к четырем месяцам исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты. Работница возместит «Почте России» 254 тысячи рублей ущерба.