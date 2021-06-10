Работники электросетевой компании Челябинска пойдут под суд за хищение на 4,8 млн рублей

Обвиняемые изготавливали фиктивные накладные

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение в отношении двоих работников ПО «Центральные электрические сети». Их обвиняют в хищении с предприятия имущества на 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, один из обвиняемых с 2016 по 2018 год, являясь заместителем директора ПО «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго», при пособничестве начальника Сосновского РЭС похитил вверенное ему имущество на общую сумму свыше 4,8 миллиона рублей.

Вместе с соучастником он разработал схему: составлялись поддельные накладные и акты расхода материалов. Это имущество обвиняемые выносили со склада.

«В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 160 УК РФ („Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере“) и части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ („Пособничество в растрате“)», — рассказали в региональной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Центральный райсуд для рассмотрения по существу.