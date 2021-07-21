Работника ЮУЖД увезли в карталинскую больницу после наезда поезда

Монтер выполнял работы на путях

Сегодня, 21 июля, на 105 километре Тумак — Тамерлан Южно-Уральской железной дороги грузовой поезд травмировал монтера машинной станции. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Мужчина работал на участке дороги. После наезда поезда его госпитализировали в больницу Карталов.

«Карталинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, об охране труда», — сообщили в ведомстве.

По факту происшествия проводится и доследственная проверка.

19 июля На 8-м пикете 33-го километра перегона ст. Красная Башкирия — ст. Альмухаметово ЮУЖД грузовой поезд насмерть сбил 83-летнего мужчину.