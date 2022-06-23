Работник РЖД погиб после удара током на станции в Челябинской области

Мужчина скончался в больнице

На станции Карталы-2 ЮУЖД 40-летнего охранника ударило током от контактной сети при формировании грузового состава на отправку в Казахстан. Об этом сегодня, 23 июня, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

«Пострадавшего госпитализировали в карталинскую городскую больницу с термическими ожогами тела», — уточнили в ведомстве.

По факту происшествия следователи проводят проверку.

Корреспонденты «Картновостей» сообщили Первому областному информагентству, что мужчина скончался.