Работник культуры из Челябинской области украла почти полмиллиона рублей на закупке сувениров

Женщине может грозить до шести лет тюрьмы

Бывшая заведующая отделом по работе с детьми и подростками одного из учреждений культуры в Увельском районе путем махинаций с документами украла более 450 тысяч рублей из областных средств, которые муниципалитет получил на проведение детских мероприятий. Подробности сообщили в следственном управлении СК РФ по Челябинской области.

По версии следствия, бывшая заведующая заключала договоры на поставку сувениров. При этом она просила контрагентов заменить товары, указанные в сметах, более дешевыми, либо передать ей вместо товаров деньги.

Женщина понимала, что часть мероприятий, указанных в смете, не организовывались, поэтому составила подложные документы. В том числе, поддельными оказались протоколы заседаний комиссии с результатами мероприятий и ведомости получения участниками мероприятий сувениров. Бывшая заведующая также подготовила и подписала у ответственных лиц акты о списании материальных запасов. Так она завладела имуществом.

«Бывшая заведующая похитила вверенное ей имущество на общую сумму более 450 тысяч рублей», — сообщили в СК.

Следствие собрало доказательства, поэтому уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направили для рассмотрения в суд. Работника культуры может ждать до 6 лет лишения свободы.

Напомним, этим летом экс-чиновницу из Увельского района отправили под суд по делу о халатности при покупке квартир для детей-сирот. Ущерб составил 50,6 миллиона рублей.