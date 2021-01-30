Работа вора попала на камеру видеонаблюдения в Магнитогорске

На рынке преступник вытащил телефон из сумочки продавца

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В Магнитогорске ищут мужчину, который в четверг, 28 января, обокрал продавца на Центральной городской ярмарке у цирка. Видео, на котором запечатлен процесс кражи, выложили в соцсети.



На кадрах ролика видно, что преступник находится в небольшом магазинчике, где торгуют посудой и хозяйственной утварью. В павильоне он один. Сначала нерешительно мнется, оглядывается вокруг. А потом подходит к сумочке продавца, неторопливо роется там и вытаскивает смартфон. Также неторопливо мужчина кладет телефон в свой карман и уходит.



«Все это было около 12 дня. Моя мама, ей 68 лет, пришла на работу, открыла павильон и на минутку отошла к соседнему магазинчику. Проходимость на ярмарке низкая. Мама даже не думала, что подобное может случиться», — рассказала журналисту информационного агентства «Первое областное» дочь пострадавшей Айгуль Ахмерова.



Добычей вора, по словам Айгуль, стал смартфон стоимостью десять тысяч рублей. По нынешним меркам его нельзя назвать дорогим, но и пустяковой потерю не назовешь.



Обнаружив пропажу, пострадавшая сразу вызвала наряд полиции. Сумочку женщины забрали на экспертизу. Возможно, выйти на след преступника помогут отпечатки пальцев. Вор был в маске, но без перчаток.



Также Айгуль надеется, что огласка видео поможет установить личность преступника. Если вы знаете этого человека, позвоните в полицию. Расследование инцидента ведут в отделе «Правобережный».