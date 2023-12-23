Рабочий упал с высоты восьмого этажа в шахту лифта на стройке в Миассе

Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии

Накануне, 22 декабря, в Миассе Челябинской области на стройке рабочий упал с площадки, расположенной на 8-м этаже, в шахту лифта. Мужчину в тяжелом состоянии извлекли из узкого пространства и передали медикам, он госпитализирован, сообщили 23 декабря в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП произошло в строящемся здании по улице Богдана Хмельницкого. По неустановленным данным, мужчина сорвался с площадки, расположенной на уровне восьмого этажа, и упал в шахту лифта, дно которой было заполнено строительными материалами. Кроме того, рабочий получил множество травм во время падения, задевая стены и строительные конструкции.

«Спустившись вниз к месту падения, бригада скорой медицинской помощи с первых минут оказывала пострадавшему помощь, максимально возможную в сложившейся ситуации. После врачей к работе приступили спасатели. Они подготовили пострадавшего к транспортировке, жестко зафиксировав его на спинальном щите, подняли из шахты на площадку первого этажа и доставили к карете скорой помощи»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас мужчина находится в больнице. Причины ЧП выясняются.