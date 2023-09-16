Рабочий погиб на предприятии в Челябинской области

На мужчину упал комплект металлоконструкций

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего на предприятии в Южноуральске. ЧП произошло во время разгрузочных работ, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

По данным следствия, днем 11 сентября на одном из предприятий мужчина выгружал оцинкованные металлоконструкции на стеллажи. В какой-то момент один из комплектов конструкций упал прямо на рабочего. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 143 Уголовного кодекса РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).