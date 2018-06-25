/ 15-летнюю девочку жестоко убил рабочий, ремонтировавший квартиру

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

27-летний рабочий, который делал ремонт в одной из квартир в Магнитогорске, жестоко убил 15-летнюю дочь хозяев недвижимости. Инцидент произошел 22 июня. Подозреваемому уже предъявили обвинение и заключили под стражу.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливается мотив совершения преступления. — пояснили в СУ СКР по Челябинской области.

Связано ли убийство с сексуальным насилием в отношении подростка, пока не установлено. Это удастся выяснить с помощью специальной экспертизы. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.