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/ 15-летнюю девочку жестоко убил рабочий, ремонтировавший квартиру

15-летнюю девочку жестоко убил рабочий, ремонтировавший квартиру

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.
сегодня в 14:03
  |  Происшествия

27-летний рабочий, который делал ремонт в одной из квартир в Магнитогорске, жестоко убил 15-летнюю дочь хозяев недвижимости. Инцидент произошел 22 июня. Подозреваемому уже предъявили обвинение и заключили под стражу.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливается мотив совершения преступления. — пояснили в СУ СКР по Челябинской области.

Связано ли убийство с сексуальным насилием в отношении подростка, пока не установлено. Это удастся выяснить с помощью специальной экспертизы. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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