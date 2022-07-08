Рабочие нашли человеческие останки во время ремонта на теплотрассе в Карталах

Погибший находился между трубами

В Карталах во время проведения ремонтных работ на улице Калмыкова рабочие обнаружили человеческие останки. Погибший находился на глубине около полутора метров между трубами теплотрассы. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Пришлось прибегать к помощи крана-манипулятора. Бетонную плиту подняли, спасатели произвели транспортировку тела на поверхность и передали сотрудникам полиции, которым предстоит установить личность и причины гибели человека», — говорится в сообщении.

Добавим, ночью 8 июля поступил вызов от сотрудников скорой медицинской помощи. В Магнитогорске напротив одного из кафе 43-летний местный житель не заметил перекопанный участок и упал в траншею теплотрассы. Медикам пришлось спуститься в яму, обработать пострадавшему раны и наложить повязку на голову. После чего спасатели подняли мужчину на поверхность.