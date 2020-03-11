Рабочего насмерть замотало в ленту на заводе в Сатке

Следственный комитет начал проверку.

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Трагедия произошла 9 марта на комбинате «Магнезит» в Сатке. Рабочий получил смертельные травмы в одном из цехов завода. По данному факту проводится доследственная проверка.

«По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы, попав в движущуюся транспортерную ленту. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе — выполнение на предприятии требований обеспечения техники безопасности при производстве работ», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Причину смерти установит судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.