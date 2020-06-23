«Ниссан Кашкай» оказался под грузовиком на трассе в Челябинской области

Кроссовер с пассажирами внутри не уступил дорогу большегрузу.

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Авария произошла на трассе «Бишкиль — Варламово» в Челябинской области в понедельник, 22 июня, в 23:35 на 44 километре трассы. Столкнулись «Ниссан Кашкай» и грузовик «Тата».



За рулём японского кроссовера был 57-летний мужчина. С ним в автомобиле ехали ещё 2 человека. На одном из перекрёстков он нарушил ПДД и не уступил дорогу, из-за чего и произошло столкновение с грузовиком, за рулём которого был 33-летний мужчина.

«В результате ДТП пассажиры, автомобиля „Ниссан Кашкай“ 1965 и 1949 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия, сам водитель автомобиля Ниссан и водитель грузового автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», — сообщили «Первому областному» в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

В настоящий момент известно, что водитель «Кашкая» — житель Челябинска с водительским стажем в 38 лет. Ранее он не привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Остальные обстоятельства аварии сейчас устанавливает полиция.