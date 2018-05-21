/ 200 гаражей вместе с машинами выгорели в Озерске. Видео с квадрокоптера

Возбуждено уголовное дело.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Масштабный пожар в Озерске перерос в уголовное дело. Возгорание началось в пятницу, 18 мая, примерно в 13:46. С зарослей камыша у озера Кызылташ огонь перекинулся на гаражные постройки. На кадрах с квадрокоптера виден масштаб бедствия. Горит все вокруг: деревья, трава, здания, гаражи. Ветер разносит языки пламени с большой скоростью. Потушить такой пожар удалось только в три часа ночи 19 мая. С проверкой на место выезжали сотрудники прокуратуры.

Установлено, в результате возгорания повреждено свыше 200 гаражных боксов, принадлежащих жителям Озёрского городского округа. Распространение огня на промышленные площадки не допущено. В адрес руководства территориального отделения дознания МЧС прокурором внесено требование о незамедлительной регистрации сообщения о преступлении и рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела. — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

После проверки возбуждено уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Нарушителю грозит лишение свободы на срок до одного года. Расследование поставили на контроль в прокуратуре Озерска.

По предварительной информации, причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.