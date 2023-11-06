Пытаясь спасти сбережения, жительница Коркино перевела мошенникам 390 тысяч рублей

Женщина поверила в распространенную схему обмана

33-летняя жительница Коркино потеряла деньги, пытаясь спасти свои сбережения от мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по по Челябинской области.

Несколько дней назад на телефон нашей землячки позвонил незнакомый мужчина. Он представился сотрудником банка, и сообщил, что по счету гражданки проходят сомнительные операции и предложил помощь по сохранению накопленной на счет суммы.

«По просьбе лжесторудника женщина зашла в раздел „кредиты“ в приложении банка на телефоне и увидела сообщение, что предварительно ей одобрен кредит, заявку на который она, разумеется, не оставляла. После этого потерпевшая доверилась звонившим», — рассказывают в пресс-службе.

По совету незнакомца женщина перевела накопления на новый лицевой счет, а потом оформила кредит, чтоб этого не смогли сделать злоумышленники, и так же перевела деньги на новый лицевой счет. В общей сложности дама отдала мошенникам 390 тысяч рублей.

Вечером женщине начали поступать звонки с неизвестных номеров. Приложение на телефоне, определяющие входящие номера, указывало, что звонят мошенники. Только тогда она осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.