Пытался скрыться от ДПС и отказался от освидетельствования: водителя без прав задержали в Челябинской области

Погоня закончилась на подъезде к Екатеринбургу

В Каслинском районе Челябинской области 29-летний водитель «Сузуки» решил поиграть в «догонялки» с полицией: не остановился по требованию и продолжил гнать по трассе. О причинах такого поведения рассказали в региональном ГУ МВД.

Погоня началась после того, как водитель отказался тормозить по требованию экипажа ДПС. В результате нарушителя остановили на 110-м километре автодороги Подъезд к Екатеринбургу.

«Были серьезные основания полагать, что водитель может создать серьезную угрозу безопасности другим участникам дорожного движения», — рассказали в полиции.

Оказалось, что мужчина не имел водительского удостоверения, а от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение полиции и невыполнение требования об остановке.

Также в полиции отметили, что за прошедшие сутки под уголовные дела попали пятеро автовладельцев. Они пьяными сели за руль, при том, что ранее уже получали административное наказании за аналогичное нарушение.