Пятилетняя девочка сломала ключицу на тюбинговой трассе в Магнитогорске

Во время спуска она столкнулась со взрослым мужчиной

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в одном из парков Магнитогорска, где во время катания на тюбинге пострадала пятилетняя девочка. Ребенок получил перелом ключицы после столкновения со взрослым мужчиной на склоне, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел 10 января днем в Правобережном районе города. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, сейчас допрашивают очевидцев, а также индивидуального предпринимателя, организовавшего тюбинговую горку, и его работников.