Пятерых жителей Магнитогорска обвинили в даче взяток за фиктивные больничные

Под суд пойдут и фельдшеры, совершившие преступления

В Магнитогорске будут судить пятерых пациентов, которые дали взятки фельдшерам за фиктивные больничные. Под суд пойдут и медицинские работники, которые согласились пойти на преступление, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что в период с апреля 2023 года по март 2024-го пять пациентов передали фельдшерам горбольницы № 21 имени Дробышева от трех до 12 тысяч рублей за то, чтобы те выписали им больничные. Общая сумма взяток составила 66 тысяч рублей.

В отношении пациентов были возбуждены уголовные дела о даче взятки (часть 3 статьи 291 УК РФ). Материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд. В отношении одного из фельдшеров уголовное дело о служебном подлоге также передано в суд, в отношении еще двух продолжается расследование.