Пятерых угонщиков автомобилей задержали в Челябинской области за сутки

Все машины вернули владельцам

Заявления от автовладельцев об угоне их машин поступили сразу в несколько отделов полиции в Челябинской области. Во всех случаях подозреваемым просто захотелось покататься на авто. Угонщики задержаны, в их отношении возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Магнитогорске в полицию обратился 27-летний владелец автомобиля ВАЗ. Он сообщил, что вечером оставил машину возле дома, а утром ее не обнаружил. Полицейские опросили возможных очевидцев, получили приметы подозреваемых, установили адрес их местонахождения и задержали.

«Подозреваемыми оказались ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности 29-летний и 25-летний магнитогорцы. Работая с фигурантами, полицейские выяснили, что в ночное время, прогуливаясь по улице, те решили покататься на автомобиле. Повредив водительскую дверь, парни проникли в салон, взломали замок зажигания и запустили двигатель, соединив провода напрямую. Впоследствии они бросили автомобиль на одной из улиц в левобережной части города»,— уточнили в ведомстве.

В их отношении возбудили уголовные дела о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (часть 2 статьи 166 УК РФ).

Также правоохранители задержали 40‑летнего жителя Челябинска, угнавшего автомобиль «Шкода-Рапид», 20‑летнего жителя Уйского района, который отправился кататься на чужом автомобиле «Нива» без регистрационных знаков, и 20‑летнего копейчанина, угнавшего ВАЗ. В их отношении также возбуждены уголовные дела.