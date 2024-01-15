Пятеро жителей Челябинской области потеряли 3,5 млн рублей, желая заработать на инвестициях

Некоторые пострадавшие поняли, что попались на уловки мошенников, уже лишившись крупных сумм

Жители Миасса, Южноуральска, Копейска и Кусы потеряли свыше 3,5 миллиона рублей, желая получить дополнительный доход от игры на бирже. Сейчас во всех случаях мошенничества разбираются полицейские, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Наибольшую сумму — более двух миллионов рублей — мошенникам перевел копейчанин. Когда он захотел вывести средства, якобы брокер сообщил ему, что полученная прибыль слишком велика и нужно разделить ее на несколько сумм. А для этого нужно вновь перевести деньги. Тогда житель Копейска понял, что связался с мошенниками, и обратился в полицию.

Еще более миллиона рублей лишилась 43‑летняя жительница Кусы. Ей пришло сообщение от незнакомки, которая рассказала о возможности заработать на спортивных ставках. Для участия потерпевшая перевела 12 тысяч рублей, и вскоре ей сообщили о выигрыше в размере 936 тысяч рублей. При этом женщине сообщили, что забрать деньги не получится до тех пор, пока не будет оплачен налог, сумма которого превышала выигрыш. Но потерпевшая была настолько уверена в том, что получит деньги, что взяла несколько кредитов и перевела свыше миллиона рублей на указанные счета. Однако прибыль ей так и не перечислили.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, в Челябинской области работает горячая линия Центра общественного мониторинга и проектов с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если поступают сомнительные звонки и сообщения, и проконсультироваться.