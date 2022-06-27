Пятеро парней избили 18‑летнего бармена в Челябинске

Полицейские разыскивают причастных

В Челябинске пятеро парней избили молодого человека, который рано утром возвращался домой с работы. Пострадавший получил несколько ударов в лицо и по голове. Медики оказали ему необходимую помощь. Сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

О произошедшем молодой человек рассказал в социальных сетях. По его словам, в субботу рано утром он возвращался с работы домой через Ленинградский мост. В какой-то момент на него вышли пятеро молодых людей. Один из них схватил его и начал утверждать, что пострадавший — кладмен.

«Я ему ответил, что иду с работы, работаю барменом. Но он уверял, что я кладмен. Говорил, чтобы я показал ему свою сумку, я ему отказал и сказал, что если он хочет посмотреть, что у меня в сумке, то пусть вызывает полицию. Он оказался от этого, подбежали его четыре друга, начали также утверждать, что я кладмен, вытаскивать деньги из моей сумки. Первый достал телефон из кармана. Третий нанес мне удары в челюсть и глаз, потом тут же ударили меня коленкой по носу»,— рассказал молодой человек.

Также молодого человека ударили по голове, после чего он потерял сознание. Придя в себя, парень смог убежать.

Неравнодушные люди вызвали ему скорую. Парня доставили в больницу, там ему оказали всю необходимую помощь. Сейчас он находится дома.

В полиции по факту произошедшего проводится проверка, сообщили журналисту Первого областного информагентства в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Факт нападения в полиции зарегистрирован, устанавливаются лица, совершившие данное правонарушение»,— уточнили в ведомстве.