Пять жительниц Челябинска незаконно прописали у себя 15 мигрантов

Предоставлять жилье иностранцам женщины не планировали

В Челябинске возбудили уголовные дела в отношении пяти владелиц квартир, которые за вознаграждение прописали у себя иностранцев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщины в возрасте от 25 до 53 лет за деньги зарегистрировали в своих квартирах по несколько граждан стран СНГ. Всего незаконную прописку получили 15 человек.

Иностранцы сняты с миграционного учета, а в отношении нарушительниц возбудили уголовные дела о фиктивной постановке на учет иностранцев (статья 322.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до трех лет.