Пять жителей Челябинской области перечислили мошенникам более 1,3 миллиона рублей

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела

Сразу пять жителей Челябинской области отдали телефонным мошенникам, которые представились банковскими сотрудниками, почти 1,3 миллиона рублей. Полицейские разыскивают причастных к совершению преступлений, возбуждены уголовные дела, сообщили 9 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Жертвами злоумышленников стали мужчины и женщины в возрасте от 27 до 59 лет из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Карталов и Аргаяшского района. Всем им мошенники сообщали о том, что на их имена оформлены кредиты, и необходимо погасить их, взяв еще один кредит, либо о том, что их деньги в опасности.

Например, 57-летнему жителю Челябинска, который лишился наибольшей суммы, сообщили, что все его сбережения похищены, однако служба безопасности банка вернула их на счет. Во избежание подобных случаев мужчине посоветовали перечислить деньги на якобы безопасный счет, что он и сделал.

«По всем фактам противоправной деятельности злоумышленников в территориальных органах внутренних дел возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса „Мошенничество“. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление злоумышленников»,— уточнили в ведомстве.

Южноуральцам еще раз напомнили о том, что сотрудники банков не звонят клиентам с сомнительными сообщениями и не просят их назвать банковские реквизиты.