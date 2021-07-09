Пять поселков Челябинской области находятся под угрозой из‑за лесных пожаров

Самолет Бе-200 в районе поселка Джабык совершил четыре сброса воды объемом 36 тонн

В Карталинском районе продолжается борьба с лесными пожарами. Под угрозой распространения огня находятся уже пять поселков. Из поселка Джабык продолжают эвакуировать жителей. Туда выехал поезд вместимостью в 100 человек.

В Новокаолиновом поселке уже невозможно дышать. Эвакуированы жители поселка Запасный. Напряженная обстановка в Париже и Дуванкуле — жители жалуются на запах гари.

«Для усиления группировки дополнительно выдвинулся к месту пожара сводный мобильный отряд в количестве 49 человек и 9 единиц техники. Самолет Бе-200 в районе поселка Джабык совершил четыре сброса воды объемом 36 тонн», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Сегодня, 9 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба, а уже сейчас находится в Карталинском районе.