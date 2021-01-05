Пять лет лишения свободы за кражу 200 литров керосина грозит южноуральцу

Мужчина похитил горючее со склада

Один очень предприимчивый житель Челябинской области решил заработать на водителях грузовиков и похитил с одного из предприятий Чебаркульского района 200 литров керосина. Горючее он сумел вывезти в канистрах, спрятав в грузовике.

Только сбывать он его задумал на автодороге М-5 «Урал», не так уж далеко от места кражи. Оперативник МО МВД России «Чебаркульский» смоли задержать преступника. Им оказался мужчина 1994 года рождения.

«В МО МВД России „Чебаркульский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отмечается, что в настоящее время 26-летнему подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.