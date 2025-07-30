Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Миассе

Водитель «шестерки» не справился с управлением во время дождя и врезался в автобус на встречке

В Миассе устанавливаются обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором пострадали пять человек, сообщает Госавтоинспекция города.

Инцидент произошел в поселке Тургояк вечером во вторник, 29 июля. Во время дождя 22‑летний водитель ВАЗа‑«шестерки» на изгибе дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским пазиком, после чего отлетел в припаркованный на обочине автомобиль.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа получил телесные повреждения и был госпитализирован. Также пострадали водитель автобуса и три пассажира, 16, 17 и 18 лет, им назначено амбулаторное лечение.