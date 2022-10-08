Пять человек задержали за незаконную вырубку 168 сосен в Челябинской области

Ущерб составил свыше 7,5 миллиона рублей

В Чебаркульском районе полицейские задержали пятерых мужчин, которые незаконно вырубили 168 сосен в Травниковском и Бишкильском лесничествах. Выяснилось, что четверо задержанных являются сотрудниками подрядной организации, а пятый — ее директором. Им грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение о вырубке сосен поступило от представителя ГУ лесами Челябинской области. Он сообщил, что на участке Травниковского лесничества подрядная организация, имеющая разрешение на рубку, излишне вырубила 128 деревьев сосны. Ущерб составил почти шесть миллионов рублей.

Полицейские совместно с сотрудниками управления ФСБ по региону выяснили, что вырубить сосны сотрудникам подрядной организации поручил ее директор, 34-летний житель Чебаркульского района, который владеет пилорамой. Он ввел сотрудников в заблуждение и приказал им вырубить 128 деревьев. В дальнейшем подозреваемый намеревался распилить деревья на доски и продать.

«В ходе расследования уголовного дела следствием была получена информация еще об одном факте противоправной деятельности. Выехав на территорию Бишкильского лесничества, полицейские совместно с представителями УФСБ задержали четверых работников той же подрядной организации, которые осуществили незаконную рубку сосны в количестве 40 деревьев, причинив ущерб в размере 1,5 миллиона рублей»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудниками подрядной организации оказались 39-летний, два 37-летних и 21-летний жители Башкортостана.

В их отношении, а также в отношении директора организации, возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Всем задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.