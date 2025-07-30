Пять человек пострадали в тройном ДТП в Миассе

Виновник аварии не справился с управлением

Вечером 29 июля в поселке Тургояк в Миассе произошло лобовое столкновение ВАЗа с автобусом и припаркованным авто. В результате виновник аварии в больнице, водитель и пассажиры автобуса, в числе которых подростки, проходят амбулаторное лечение, сообщили утром 30 июля в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Туристов. 22-летний водитель ВАЗа в условиях дождя не справился с управлением и на изгибе дороги выехал на встречку. Там он врезался в автобус ПАЗ и наехал на припаркованный Renault Duster.

В результате водителя отечественного автомобиля госпитализировали с травмами. Различные повреждения также получили 52-летний водитель автобуса и пассажиры 16, 17 и 18 лет. Им назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.