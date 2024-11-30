Пять человек пострадали в тройном ДТП на трассе в Челябинской области

Они доставлены в больницу

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Сегодня, 30 ноября, на трассе на территории Аргаяшского района произошло столкновение трех автомобилей. В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 24 километре трассы Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым в 11:20. 62-летний водитель автомобиля «БМВ», по предварительным данным, хотел обогнать автомобиль «Рено Каптюр», но не справился с управлением и врезался в него. От удара «Рено» вылетел на полосу встречного движения и въехал в автомобиль «Рено Логан».

В результате травмы получили пять человек, они в больнице. На участке трассы введено реверсивное движение. Все обстоятельства устанавливаются.