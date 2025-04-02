Пять человек пострадали при столкновении двух авто в Челябинске

Травмы получили в том числе двое подростков

Вечером 1 апреля в Тракторозаводском районе Челябинска столкнулись автомобили Voyah Free и ВАЗ-21144. Отечественным авто управлял мужчина, не имеющий водительских прав. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое подростков, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

ДТП произошло в 19:32 на улице Осенней. Автомобилем Voyah Free управляла 62-летняя женщина, ВАЗом — 27-летний парень. В результате столкновения травмы получили владелица иномарки, водитель отечественного авто и три его пассажира, в числе которых двое несовершеннолетних.

«В ходе оформления ДТП установлено, что водитель ВАЗа не имеет водительского удостоверения. В его отношении составлен административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ», — уточнили в ведомстве.

Собственника отечественного авто тоже привлекли к ответственности — за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав (часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ).

Все обстоятельства аварии устанавливаются.