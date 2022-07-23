Пять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Челябинской области

От удара общественный транспорт перевернулся

Сегодня утром, 23 июля, в Кунашакском районе Челябинской области на автодороге столкнулись грузовик и автобус. В результате общественный транспорт перевернулся, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла в 7:15 на 64 километре автодороги Подъезд к Екатеринбургу. По предварительным данным, 28-летний водитель грузового автомобиля «Газон Некст» наехал на попутно движущийся автобус, который перевозил 9 пассажиров. В результате ДТП автобус перевернулся.

«Автобус был на маршруте, перевозил пассажиров из Каслей в Челябинск. Пострадали 5 человек. Сотрудниками ГИБДД силами дополнительных экипажей организовано реверсивное движение в момент оформления ДТП»,— уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратурой Челябинской области проверка поставлена на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.