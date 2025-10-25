Вечером 24 октября в Троицком округе столкнулись два автомобиля. В результате водитель одной из машин погиб на месте, водитель второй вместе с пассажирами госпитализирован, сообщили в областной Госавтоинспекции.
На 40 километре трассы Троицк — Октябрьское в 20:10 60-летний водитель Honda, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил автомобилю Renault Symbol, которым управлял 61-летний мужчина.
В результате водитель Honda скончался от полученных травм на месте ЧП. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель Renault и четыре его пассажира доставлены в больницу с травмами.