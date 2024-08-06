Пять человек погибли в лобовом ДТП на трассе под Челябинском

Один человек выжил, он госпитализирован

Вечером 5 августа в Сосновском районе лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ и «Киа-Церато». Из шести человек, находившихся в автомобилях, выжил только один, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 21:30 на 16‑м километре автодороги Долгодеревенское — Аргаяш. Водитель ВАЗа по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Киа».

В результате двое мужчин и три женщины, находившиеся в машинах, погибли на месте. Еще один пассажир одного из авто получил травмы. Деблокировать их из покореженных автомобилей пришлось сотрудникам МЧС.

«Никто из находившихся в автомобилях не был пристегнут ремнями безопасности»,— уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.