Пять человек погибли при взрыве газа в жилом доме в Тульской области

Подъезд дома полностью разрушен

Днем 7 февраля в жилом пятиэтажном доме на улице Химиков в городе Ефремове Тульской области произошел взрыв газа. В результате обрушился один подъезд. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, пять человек погибли, трое пострадали, в том числе ребенок, и семь спасены.

На месте ЧП работали более 300 спасателей. Они разбирали завалы и проводили поисковые работы.

Для пострадавших на базе гостиничного комплекса «Ефремов», санатория-профилактория «Сервис» и общежития Ефремовского химико-технологического техникума развернуто три пункта временного размещения граждан. Администрация Ефремовского района выделила автобусы для перевозки людей в пункты.

В регионе работает телефон горячей линии на базе телефона доверия ГУ МЧС России по Тульской области (84872 56-99-99), телефон горячей линии министерства здравоохранения (8-800-444-40-03) и телефон МКО ЕДДС (8-48-741-6-09-11).

В начале декабря 2022 года взрыв газа и частичное обрушение жилого дома произошли в Нижневартовске. В результате произошедшего погибли шесть человек, еще девять пострадали.