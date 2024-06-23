Пять человек погибли после удара американскими ракетами по Севастополю

Трое из них дети

Сегодня, 23 июня, днем Украина нанесла удар американскими ракетами по Севастополю. Атака пришлась на пляж в Учкуевке и на Любимовку. В результате погибло пять человек, в том числе трое детей. Еще более 120 местных жителей пострадали. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня, в светлый праздник Троицы, у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители возвращались со службы, поехали с детьми на море»,— написал он.

По последним данным, пострадало 124 человека. Пятеро погибли, в их числе — девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования семья погибших.

«Бесчеловечный в своей жестокости теракт в Севастополе. Погибли и пострадали ни в чем не повинные люди, в том числе — дети. Еще одно преступление киевского режима и его западных кураторов. От имени всех южноуральцев выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления раненым»,— отреагировал он.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Москва будет добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей.