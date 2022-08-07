Пять человек избили женщину на остановке в Челябинске в ночное время

В полиции проводят проверку

Ночью 2 августа в Челябинске пять человек напали на женщину на остановке «Улица Красного Урала» и избили ее. Как сообщили сегодня, 7 августа, в социальных сетях, пострадавшая написала заявление в полицию.

По информации из городских пабликов, ЧП произошло в 23:30. Пять человек подошли к женщине, начали обыскивать ее сумку, а затем избили, забрызгали перцовкой и скрылись с места происшествия. При этом из сумки пострадавшей неизвестные ничего не взяли.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что заявление по факту избиения поступило в отдел полиции «Курчатовский».

«Сотрудниками полиции проводится работа по установлению всех обстоятельств случившегося. Также проводятся мероприятия по установлению свидетелей и их опросу, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Разбирательство находится на контроле у руководства УМВД Челябинска»,— прокомментировали в ведомстве.