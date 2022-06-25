Пять автомобилей стали участниками массовой аварии в Копейске

Одна из машин загорелась, другая вылетела на тротуар

Сегодня, 25 июня, в Копейске произошло столкновение четырех автомобилей. Еще один водитель попал в ДТП, пытаясь не стать участником массовой аварии. В результате один из автомобилей загорелся, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Столкновение машин произошло в 10:30 на перекрестке проспекта Победы и улицы Гольца. По предварительным данным, 26-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Акцент», при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Калина».

При столкновении «Хендай» развернуло, и он столкнулся с движущимся сзади автомобилем «Ауди А4». После этого в машине «Хендай» загорелся двигатель. Водитель «Лады» в этот момент врезался в автомобиль «ВАЗ», который от удара выехал на пешеходную зону.

«Водитель автомобиля „Хендай i30“, движущийся во встречном направлении со стороны города Челябинска за автомобилем „Лада Калина“, во избежание столкновения совершил съезд вправо, в результате чего произошел наезд на металлическое ограждение. В результате дорожно-транспортного происшествия транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

Неравнодушные копейчане сразу же пришли на помощь водителю автомобиля «Хендай» и потушили пожар.

По факту аварии проводится проверка.