Пять автомобилей столкнулись в густом тумане в Магнитогорске

Пострадала 49‑летняя женщина

В утренний час пик 14 января на Южном переходе в Магнитогорске столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной инцидента стал густой туман, значительно ухудшивший видимость на дороге, сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Магнитогорску.

В результате цепочной аварии 49-летняя женщина получила травмы. На место оперативно прибыли экипажи ДПС и скорая медицинская помощь. Для ликвидации последствий ДТП движение транспорта в сторону правого берега было временно приостановлено. Сейчас оно уже восстановлено.

Сотрудники полиции напоминают водителям, что в туман объекты кажутся дальше, чем находятся на самом деле. Поэтому следует отказаться от рискованных маневров: обгонов, перестроений и опережений.

Нужно увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и снизить скорость. Торможение должно быть плавным, желательно использовать прерывистое торможение для сигнала сзади едущим автомобилям.