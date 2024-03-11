Пять автомобилей столкнулись в Челябинске

Есть пострадавшие

Вечером 10 марта в Челябинске произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Авария произошла на улице Марата, 5, в пять часов вечера. Участниками массового ДТП стали автомобили «Лада-Калина» под управлением 31‑летнего водителя, «Лада-Ларгус», которым управлял 50‑летний мужчина, «Мерседес» под управлением 38‑летнего челябинца, БМВ и «Хендай», которыми управляли 45‑летний и 35‑летний водители соответственно.

В ведомстве сообщили о пострадавших. Вся информация выясняется, проводится проверка.