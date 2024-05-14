Пять автомобилей столкнулись у ТК «Кольцо» в Челябинске

ГИБДД начала проверку

В Советском районе Челябинска устанавливаются обстоятельства столкновения пяти автомобилей. Инцидент произошел около девяти часов утра в районе ТК «Кольцо», сообщили в отделе пропаганды ведомства.

По предварительным данным, в 8:50 вторника, 14 мая, около дома № 2 по улице Дарвина произошло столкновение между двумя автомобилями Lada Vesta, Hyundai Getz, Ford Mustang и автомобилем ВАЗ‑2110.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

По факту массового ДТП проводится проверка.