Пять автомобилей столкнулись на трассе в Увельском районе

Травмы получил один человек

Сегодня, 7 декабря, вечером на 69 километре трассы Челябинск — Троицк произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Предварительно, пострадал один человек, сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Движение транспорта идет в обе стороны. Покрытие удовлетворительное, гололедицы нет. Осадки несильные»,— уточнили в ведомстве.

Водителей призвали быть внимательными на данном участке: место ДТП огорожено, сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, на Челябинскую область надвигаются снегопады и резкое похолодание. Синоптики предупредили о гололедице 8 декабря.