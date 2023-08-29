Пьяный житель Южноуральска ударил ножом незнакомца на улице

Мужчину задержали по горячим следам

В Южноуральске по горячим следам задержали мужчину, который накануне напал с ножом на незнакомого прохожего на улице. Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью поместили в изолятор временного содержания, его жертву доставили в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Очевидцы происшествия сообщили, что около 15 часов на улице Салютной в Южноуральске неизвестный напал на прохожего. При этом неизвестный использовал предмет, похожий на нож.

«К месту происшествия незамедлительно были направлены наружные наряды полицейских. Опросив свидетелей происшествия, они составили портрет злоумышленника и пути его возможного отхода с места преступления. По горячим следам нападавшего задержали. Им оказался ранее судимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 49-летний местный житель, который вскоре был доставлен в райотдел для дальнейшего разбирательства», — рассказали в региональном главке.

Нападавшим оказался 49-летний житель города, в момент ЧП он был пьян, на прохожего напал из хулиганских побуждений.

39-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.